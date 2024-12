Pellegrini Roma, addio in estate per il capitano? Un club di Serie A è interessato

Lorenzo Pellegrini potrebbe dire addio alla Roma? Il capitano giallorosso è finito nel mirino di una squadra di Serie A, pronta a muoversi a giugno

Il Messaggero conferma che Lorenzo Pellegrini potrebbe lasciare la Roma in estate. Sul capitano giallorosso ci sarebbe infatti l’interesse dell’Inter: difficile che possa muoversi a gennaio, ma per la prossima finestra di mercato i nerazzurri sono in pole. Altri due club della Serie A sulle sue tracce.

PELLEGRINI – «Lorenzo Pellegrini saluta il 2024 con una prestazione non eccellente contro il Milan. Il capitano della Roma entra ad inizio ripresa e al 90’ si divora la rete che avrebbe permesso ai giallorossi di tornare al successo esterno che manca dal 25 aprile. E il suo futuro è ancora un rebus. Il contratto scade nel 2026 e Ranieri ha parlato di lui qualche giorno fa: “Se arriveranno offerte le valuteremo. Spero resti ma deve essere felice”. Difficile che si possa muovere a gennaio, ma il mercato è imprevedibile. Ci pensa seriamente l’Inter che vorrebbe prenderlo, ma a giugno. Ad un anno dalla scadenza il prezzo del suo cartellino scenderà ancora di più e i nerazzurri al momento sono in pole. Sullo sfondo restano Napoli e Fiorentina. Con i partenopei si era parlato anche di uno scambio con Raspadori. L’attaccante, però, piace anche ad Atalanta e Juve. Pellegrini vuole ritrovare un po’ di serenità nel 2025, magari già a partire dal derby dove però non partirà titolare».