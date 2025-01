Roma, Pellegrini stecca a Bologna, prova opaca dopo l’exploit nel derby: le pagelle

Le pagelle di Lorenzo Pellegrini nel pareggio della Roma a Bologna: il capitano non dà continuità alla prova del derby e i giornali lo bocciano

La Roma trova un pareggio rocambolesco contro il Bologna: all’ultimo il tocco di mano di Lucumi regala un rigore che salva la squadra di Ranieri da una sconfitta dopo il derby vinto della settimana scorsa. Contro la Lazio fu decisivo il capitano Pellegrini, che sembrava essersi tolto di dosso le scorie di questa stagione – tra contestazioni e prove non convincenti – ma contro il Bologna fa un passo indietro e le pagelle dei quotidiani lo bocciano.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Un po’ mezzala, un po’ trequartista. Ma le scintille del derby restano a Roma».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Ahi, ci risiamo. Ha un’intuizione sul gol di Saelemaekers, leggendo un corridoio verticale. Ma nel complesso fatica. E la trattenuta su Odgaard che spinge Abisso a fischiare il rigore senza neppure aspettare il Var è molto vistosa».

TUTTOSPORT 5 – «Brilla solo per i falli commessi. Corona la pessima prova abbattendo pure Odgaard in area, anche se non è questo il fallo rilevato».

IL MESSAGGERO 5 – «Si agita sulla trequarti, con qualche buona intuizione, ma senza mai prendersi la scena. Nella ripresa evapora, dopo il vantaggio del Bologna non riesce a mettere ordine e Ranieri lo sostituisce».

CORRIERE DELLA SERA 5 – «Non ripete la magia del derby, perde troppi duelli e finisce sostituito da Pisilli. È un passo indietro ma lo fa insieme a parecchi compagni di squadra».