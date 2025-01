Ranieri su Pellegrini: «Ecco quale sarà il suo futuro a gennaio. Noi abbiamo bisogno di quel giocatore sul mercato»

Pellegrini, Ranieri ammette: «Non credo vada via da Roma, ma nel calcio…» Le parole dell’allenatore giallorosso nei confronti del centrocampista (e capitano)

Nella conferenza stampa pre Roma Genoa, il tecnico dei giallorossi, Claudio Ranieri, ha parlato cosi del futuro di Lorenzo Pellegrini: accostato a diverse squadra.

PELLEGRINI- «Se Pellegrini può andare via? Io dico sempre che è tutto possibile nel calcio, ma non credo, non credo. Però se dovesse venire una squadra e lui fosse contento di andare… Ma questo è per tutti. Ma non credo vada via, è una mia sensazione»

RIVEDREMO CRISTANTE?– «Sicuramente, sicuramente lo rivedremo. Ha ricominciato ad allenarsi sul campo, i test sono a posto: deve solo aumentare i carichi di lavoro sul campo. Deve solo riprendere il passo: mi auguro dalla prossima settimana di averlo in gruppo. Poi non avrà i 90 minuti ma conta averlo e poter contare su di lui»

MERCATO- «Cerco un giocatore da Roma, sia per quest’anno che per il futuro, con qualità sia difensive che offensive, che possa giocare sia a 4 che a 5, e questo sia a destra che a sinistra. Voglio un giocatore moderno. Durante gennaio si fanno sempre molti nomi, dobbiamo capire bene le nostre esigenze»