Bruttissima entrata di Pepe su Chiesa nei minuti di recupero di Portogallo-Italia: un fallo punito solo con il cartellino giallo dall’arbitro scozzese Willie Collum

Nei minuti di recupero di Portogallo-Italia, gara giocata a Lisbona per la Nations League e terminata 1-0 in favore dei lusitani, il capitano portoghese Pepe si è reso protagonista di un brutto fallo di gioco ai danni di Federico Chiesa. Col pallone in gioco nella metà campo azzurra, nei pressi della linea laterale, il giocatore azzurro ha subito un’entrata fallosa sullo stinco sinistro da parte del capitano portoghese: dopo qualche istante di forte dolore, il calciatore della Fiorentina è riuscito ad alzarsi e tornare in gioco. L’intervento di Pepe, che stasera festeggiava le 100 presenze con la maglia del Portogallo, è stato punito col cartellino giallo dall’arbitro scozzese Willie Collum: una decisione che ha lasciato dubbi in quanto l’intervento in questione è parso meritevole del cartellino rosso.