Atalanta, l’AD Luca Percassi premiato come Top Manager Of The Year al Social Football Summit Awards

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi è stato premiato come Top Manager Of The Year. Il comunicato della società

Il 2024 è stato un grande anno per l’Atalanta, e come accade in questi contesti i riconoscimenti sono assai infiniti. L’ultimo all’Amministratore Delegato Luca Percassi che vince il premio di Top Manager Of The Year 2024 al Social Football Summit Awards.

IL COMUNICATO

La prestigiosa cornice della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, ha ospitato martedì 19 novembre l’edizione 2024 dei Social Football Summit Awards. Fra i tanti premi, il più prestigioso è stato assegnato al nostro Amministratore Delegato Luca Percassi, insignito del riconoscimento di Top Manager Of The Year per le capacità e le competenze a livello progettuale, programmatico e gestionale dimostrate in tutti questi anni alla guida del management di Atalanta BC.

«Ringrazio il comitato organizzatore per il prestigioso riconoscimento, che è per me motivo di grande orgoglio soprattutto perché è figlio di un lavoro di squadra grazie all’imprescindibile contributo fornito da tutte le professionalità di spessore che compongono non solo il nostro management ma anche tutti i singoli dipartimenti di Atalanta – sottolinea Luca Percassi – . Un grazie a mio papà, Antonio Percassi, e a Stephen Pagliuca per la fiducia e il sostegno che consentono a tutti noi di lavorare ogni giorno nelle migliori condizioni possibili e di poter esprimere il meglio di noi stessi per il bene del nostro Club».