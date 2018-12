Percentuali sorteggio Roma, grosso rischio di pescare il Manchester City

Verso il sorteggio di lunedì degli ottavi di Champions, percentuali sorteggio Roma: grosse chance di pescare il City di Guardiola

Percentuali sorteggio Roma, l’urna di lunedì decreterà il novero degli ottavi di finale della Champions League 2018/2019. I giallorossi di Di Francesco, insieme alla Juventus di Allegri, sono le uniche due squadre italiane ancora in corse tra le 16 rimaste per la vittoria finale. La Roma ha passato il girone come seconda dietro al Real Madrid, ragion per cui la sua avversaria uscirà dall’elenco ristretto delle seguenti sei formazioni: Manchester City, Borussia Dortmund, Barcellona, Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Porto. Una lista di squadre da mettere i brividi ai tifosi giallorossi dopo l’inizio di stagione piuttosto altalenante.

E le percentuali degli accoppiamenti per la Roma negli ottavi di finale avvicina ulteriormente la possibilità di prendere una delle top, il Manchester City di Guardiola. La Roma ha il 23,76% di pescare i Citizens nel sorteggio di lunedì prossimo. A seguire il Borussia Dortmund con il 16,13% e il Barcellona al 15,92%. Probabilità simili anche per gli spauracchi Paris Saint Germain e Bayern Monaco, rispettivamente al 15,47% e al 15,28%. La squadra con meno probabilità di pescare la Roma è il Porto con il 13,49%.