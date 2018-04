Perchè, dopo 20 anni, si parla ancora di Iuliano-Ronaldo

Il fallo più famoso della storia del calcio italiano, torna, ciclicamente, a far discutere. Perchè dopo vent’anni non si riesce a chiudere ancora quel triste capitolo

Siamo nel 2018 ma, se un extraterrestre oggi aprisse un qualsiasi organo d’informazione, potrebbe rimanere confuso e credere di vivere nel 1998. Dai siti più prestigiosi alle più piccole pagine sportive online, tutti hanno dato spazio alle dichiarazioni, in ordine di apparizione, di Ceccarini, Simoni e Iuliano. Intervistato da RMC, l’arbitro di quel famigerato Juventus-Inter ha ribadito che l’unico errore da lui commesso fu quello di non fischiare il fallo di Ronaldo ai danni del difensore bianconero. A supporto di tale tesi, l’ex direttore di gara, ha aggiunto: «Nel basket quello sarebbe un fallo di sfondamento». Ora, non sappiamo dove volesse andare a parare Ceccarini paragonando due sport che in comune hanno giusto la rotondità della sfera di gioco, ma come dichiarazione è sembrata piuttosto fuori luogo. Tempo una manciata di minuti e Simoni ha ribadito come l’ex fischietto sia da internare e che ringrazia quotidianamente il Supremo per averlo fatto smettere d’arbitrare. Ultimo, ma non per importanza, è intervenuto Mark Iuliano che, 20 anni fa, quasi rugbysticamente placcò Ronaldo lanciato a porta sostenendo innanzitutto di aver subito fallo e che l’unico errore del signor Ceccarini fu quello di non spezzare l’azione, fischiando la punizione in favore della Juventus. Sul ribaltamento di fronte successivo Winter entrò scomposto su Del Piero, causando il rigore a favore della Juventus e l’esplosione di rabbia di Simoni e di tutti gli interisti.

L’episodio, che provocò anche due interrogazioni parlamentari, il 26 aprile compirà 20 anni. Il calcio attuale non è neanche lontanamente quello che si giocava all’epoca di Ronaldo, Iuliano e Ceccarini. Eppure, ciclicamente, si tira fuori dall’armadio questo scheletro. Non si conosce il motivo o la causa che porta centinaia di giornalisti a ri-dare spazio a personaggi che hanno ormai chiuso con il calcio giocato. Come non si conosce la causa che porta Simoni a rilasciare la solita intervista-polemica, ad ogni Inter-Juve, ripetendo le solite quattro frasi contro l’arbitraggio di quella partita. Come non mancano le contro interviste a chi quella partita l’ha giocata. Da anni va in scena un pietoso teatrino che sarebbe ora di fermare. Dopo il 1998 l’Inter è salita sul tetto d’Europa e del Mondo, la Juve è tornata a regnare in Italia, è stata introdotta la VAR che chissà come avrebbe interpretato quell’episodio. Il giorno in cui si riuscirà a mettere una pietra tombale su questa faccenda sarà finalmente il segnale che il calcio italiano è pronto a ripartire, come millantano da alcuni mesi i vertici federali. Ma, fino a quel momento, ci meritiamo di discutere su un episodio ormai passato di moda.