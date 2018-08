Il Torino cerca un centrocampista: piace Roberto Pereyra, ex Juventus che Mazzarri ha già allenato ai tempi del Watford

Il Torino continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Walter Mazzarri in vista della prima giornata di campionato. Il club di Urbano Cairo è alla ricerca di un centrocampista e avrebbe messo nel mirino Roberto Pereyra, calciatore che il tecnico toscano ha già allenato ai tempi del Watford. Per ragioni economiche, però, il giocatore ex Juventus arriverebbe solo in caso di cessione di Daniele Baselli, che potrebbe portare nelle casse granata circa 20 milioni di euro.