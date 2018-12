Perez punge Ronaldo: «Vinte 3 Champions grazie a lavoro e umiltà»

Il presidente del Real Madrid punge Cristiano Ronaldo che aveva accusato lo spogliatoio dei Blancos. Ecco le parole di Florentino Perez

Ancora punzecchiature a distanza tra il RealMadrid e CristianoRonaldo. Il portoghese della Juventus non si è lasciato bene con il club di FlorentinoPerez, in particolare non ha più un buon rapporto con il presidente delle merengues. Ronaldo nelle scorse ore ha parlato delle differenze tra Juve e Real, elogiando i bianconeri e criticando i Blancos: «Sono molto felice di essere alla Juventus, è un club fantastico. Qui i giocatori sono davvero umili e lavorano molto. Anche a Madrid sono umili ma qui sento che lo sono di più. È molto diverso da Madrid, questa è più una famiglia».

Non si è fatta attendere la replica dell’allenatore Solari: «L’umiltà è la virtù dei grandi e lo spogliatoio del Real Madrid è umile e grande. Cristiano è parte della storia del Madrid ma i suoi sentimenti sono solamente suoi. Ronaldo è stato una leggenda del club ma il Real è grande in tutti i valori dello sport, e ora rappresenta il passato». Anche FlorentinoPerez, nelle ultime ore, ha risposto a CR7, senza mai citarlo: «Abbiamo vinto 3 Champions di fila, 4 negli ultimi 4 anni: è la conseguenza di un enorme lavoro basato sui valori di questo club che sono il rispetto, l’umiltà, la solidarietà. Questa era di successi è figlia dell’unità che c’è al Real, un’unità che ci permette di avere una stabilità. Modric? Fa parte della storia e della leggende del Real, rappresenta i valori del club».