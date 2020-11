Perraud incanta la Ligue 1: ecco il terzino sinistro più decisivo di Theo Hernandez e Robertson

Tra le più interessanti rivelazioni del panorama europeo in questo inizio di stagione c’è Romain Perraud, laterale sinistro del Brest

Romain Perraud è senza dubbio il nome nuovo del campionato francese. Numeri e statistiche alla mano, il ventitreenne del Brest è il terzino sinistro più determinante nei maggiori campionati del Vecchio Continente.

Chi pensava al portentoso rossonero Theo Hernandez o al fenomenale Andrew Robertson del Liverpool dovrà alzare le braccia. Una rete e due assist all’attivo per il milanista, un gol e tre passaggi vincenti sin qui per lo scozzese dei Reds. Il tassametro di Perraud, invece, corre decisamente su altri ritmi: tre gol e quattro assist nelle undici giornate di Ligue 1.

Numeri da capogiro, determinante dunque in ben 7 delle 19 reti sin qui realizzate dalla sua squadra. I ragazzi di Oliver Dall’Oglio navigano saldamente a metà classifica, non lontano dalla zona Europa, e si stanno affermando tra le formazioni più divertenti del massimo campionato transalpino.

Un’esplosione deflagrante quella di Romain Perraud che, in ogni caso, nelle precedenti annate aveva già fatto intuire le proprie qualità. Talento che però non convinse il Nizza allenato da Lucien Favre. E fu proprio l’attuale tecnico del Borussia Dortmund a spostarlo di ruolo, da centrocampista a laterale. Il prestito al Paris FC, in Ligue 2, fu solamente un modo per disfarsi dell’allora ventenne, le cui buone prestazioni convinsero però il Brest. E dopo una stagione di apprendistato, ecco una seconda parte di 2020 da miglior terzino sinistro d’Europa.

Eccellente nella conduzione palla, nei tagli verso il centro e abile nello smarcamento. Oltre, naturalmente, a un piede mancino che sa essere al contempo potente e preciso. Caratteristiche che, inutile negarlo, ne faranno uno dei possibili uomini mercato nel 2021. Il nome di Perraud è da tempo sul taccuino della Sampdoria, per esempio, ma la valutazione crescente e l’interesse di grandi club francesi come Marsiglia e Lione renderanno durissima la contesa.