Pessotto su Vialli: «Oggi non è una gara come le altre. Ci ha lasciato un personaggio unico»

Gianluca Pessotto ha ricordato Gianluca Vialli ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole prima del match contro l’Udinese

LE PAROLE – «Oggi non è una gara come le altre. Ci ha lasciato un personaggio unico, fonte di ispirazioni per tanti giovani. Non nego che lui è stata una delle prime persone che ho incontrato quando sono arrivato alla Juve e mi sono emozionato. Vedere un’icona del calcio italiano e poi futuro compagno mi ha emozionato, io che sono arrivato a 24/25 anni. E’ stato un grande compagno di squadra, un trascinatore e un leader. La sua mania di perfezione ci ha contagiato e quindi era obbligatorio tentare di non sbagliare nulla neanche in partitella. Pretendeva molto da se stesso e dai compagni ed è il modo migliore per creare una mentalità vincente. Credeva tanto nel valore della squadra».