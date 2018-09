Bomber Piatek sta stupendo il mondo intero. I grandi club hanno già chiesto informazioni al Genoa: in pole c’è la Juventus

Piatek è stato il primo calciatore, tra campionato e coppa, ad arrivare in doppia cifra di gol nei cinque tornei europei top. E mentre tutti attendevano Cristiano Ronaldo è arrivato..’Piontek‘ (così si pronuncia, la giusta grafia è infatti Piątek: quella «ą» è una lettera dell’alfabeto polacco con suono nasale), Nessuno ha fatto meglio del giovane attaccante del Genoa, classe ’95, che segna e fa parlare di sé. Lui sta già pensando al prossimo gol ma intanto le grandi d’Italia e d’Europa stanno già pensando a lui. Preziosi ha un vero e proprio gioiello tra le mani e presto potrà fare cassa. Barcellona e Borussia Dortmund lo seguono ma attenzione anche ai movimenti di Juventus, Inter e Milan.

Il Genoa lo ha pagato appena 4 milioni di euro la scorsa estate e secondo La Gazzetta dello Sport il suo valore si è già quintuplicato ma può salire ancora. Bomber Piatek ora vale almeno 20 milioni di euro ma se dovesse continuare così le sue quotazioni sono destinate a salire. La Juventus si è già mossa, vuole anticipare la concorrenza. Marotta e Paratici hanno già avviato i contatti con il presidente Preziosi che vorrebbe trattenere il suo bomber almeno fino a fine stagione. Qualche contatto potrebbe esserci stato anche tra i club e il giocatore ma questa fase di luna di miele tra Krzysztof e il Genoa scoraggia movimenti sotterranei anche perché Preziosi è particolarmente legato all’attaccante, che considera una sua scoperta. Inter, Milan e le altre big straniere sono in agguato ma la Juve è già in pole per bomber Piatek.