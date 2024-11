Piccoli esalta il Cagliari: «Qui sto crescendo molto e mi trovo bene in Sardegna. Sulla gara contro il Verona...»

Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, ha rilasciato una serie di dichiarazioni per l’ultima edizione della rivista del club “Domus Rossoblù”

Roberto Piccoli ha parlato di diversi temi in vista della sfida odierna della squadra di Davide Nicola contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. L’attaccante del Cagliari ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti per la rivista del club “Domus Rossoblù”. Le sue parole:

CAGLIARI-HELLAS VERONA – «Sarà una partita tosta, come tutte in Serie A. Il Verona è una squadra che non molla mai, con un’identità precisa e giocatori di qualità, vengono da una sconfitta dolorosa e vorranno riscattarsi. Ma noi giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, e vogliamo fare la differenza. Non vediamo l’ora di scendere in campo, stiamo facendo bene ma la vittoria manca da 5 partite e dobbiamo ritrovarla».

EX DELLA PARTITA – «A Bergamo c’è una certa rivalità con l’Hellas Verona, ma per me ogni partita è speciale, a maggior ragione adesso che gioco con continuità da titolare e sto affrontando un percorso cruciale per me e per la squadra, qui a Cagliari. Adessopenso solo al Cagliari e a dare il massimo per questa maglia. Spero di fare più gol possibile, ma soprattutto di aiutare il gruppo a raggiungere l’obiettivo di lungo periodo, come dice sempre il mister».

IL MOMENTO DI PICCOLI – «Mi sento bene e sto crescendo. Quando sono arrivato a Cagliari ho trovato un ambiente ideale per lavorare e migliorarmi, grazie al mister e ai compagni. Voglio ripagare la fiducia con prestazioni solide e, ovviamente, gol. Ma so che il lavoro di squadra viene prima di tutto».

CAGLIARI E LA SARDEGNA – «Un calore incredibile, una voglia di calcio e di rossoblù enorme. Senti l’affetto della gente e il fatto che viva per la propria squadra, davvero stimolante. E in casa lo stadio ti spinge eccome, si è visto contro il Milan e ancora prima contro il Torino».