Pio Esposito Inter, niente offerte dalla Serie A: torna allo Spezia?

Francesco Pio Esposito, giovane talento del vivaio dell’Inter, potrebbe tornare un altro anno allo Spezia in prestito

Francesco Pio Esposito è uno degli ultimi gioielli prodotti dal settore giovanile dell’Inter. La scorsa stagione, la sua prima tra i professionisti, in prestito allo Spezia in Serie B è stata piuttosto positiva.

Dopo varie voci attorno al suo futuro, come conferma Il Secolo XIX, il centravanti classe 2005 dovrebbe trasferirsi nuovamente allo Spezia, ancora una volta in prestito. Le richieste arrivate per lui dalla Serie A non sono state così importanti: da lì la decisione di “restare” nel club ligure.