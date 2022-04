Pioli: «Adesso le aspettative sono alte, ma dobbiamo contare sulle nostre qualità»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan Genoa. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

«Adesso le aspettative sono salite, la pressione c’è ma è un qualcosa che ci deve dare energia positiva, dobbiamo contare sulle nostre qualità»

COME GESTIRE LA PRESSIONE – «Io devo pretendere dai miei giocatori so che siamo forti, l’obiettivo ce lo abbiamo li e io devo osare mancano poche partite siamo lì e dobbiamo fare uno sforzo»

CALENDARIO – «Non credo che ci saranno partite facili, io non credo che esistano non partite più facili o più difficili ci sian dipende da noi essere in grado da noi e dalla capacità di offrire prestazioni di alto livelli . Giocare a Roma contro la Lazio non sarà facile, ma faremo del nostro meglio per vincere»

TONALI – «È cresciuto tantissimo i due attaccanti del Genoa lo hanno schermato bene. Deve farsi trovare più libero e orientarsi bene con il corpo ben orientato quando riceve palla»

DERBY DI COPPA ITALIA – «Non cambierà l’andamento del campionato ma certamente cambierà il percorso in Coppa Italia. E’ una partita importantissima tra due squadre che stanno facendo bene. Noi ci proveremo ad arrivare in finale e lo faranno anche loro. Noi cercheremo di fare del nostro meglio»

MAIGNAN – «Dobbiamo continuare così. Maignan è incredibile, sta ricevendo i giusti complimenti. Deve dare il suo contributo a questa squadra giovane»