Milan Pioli: «Potevamo fare di più, al ritorno dovremo stare attenti»

Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria dei rossoneri contro lo Slavia Praga in Europa League

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro lo Slavia Praga. Di seguito le sue parole.

ANALISI – «Potevamo fare di più. Aver finito il primo tempo con doppio vantaggio mi aspettavo un secondo tempo con più ritmo. Abbiamo avuto due palle gol subito. È una buona vittoria ma il passaggio del turno è tutto da conquistare».

RITORNO – «Loro sono una buona squadra ma dovrebbe cambiare il canovaccio tattico, mi aspetto sarà una partita diversa. Dovranno fare due gol, non potranno passare tutta la partita ad aspettarci. Dovremo prepararla bene, hanno dimostrato di essere una squadra seria».

ERRORI IN USCITA DEI CENTRALI – «Qualità dei due centrali no, Gabbia e Kjaer hanno qualità tecniche. Abbiamo riempito troppo gli spazi e siamo stati troppo sulla linea terzino-attaccante esterno. Dovevamo liberare di più l’uno contro uno sull’esterno. Gabbia ha provato a portare palla, ci vuole più movimento in profondità e incontro. Ha avuto qualche difficoltà, ma è normale quando una squadra si abbassa così tanto».

