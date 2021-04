Pirlo: «Assenza di CR7? Con i se e con i ma...» - VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato l’assenza di Cristiano Ronaldo contro l’Atalanta – VIDEO

Nella conferenza stampa post Atalanta-Juventus, Andrea Pirlo ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. Le sue dichiarazioni.

«Con i se e i ma non si va da nessuna parte. Cristiano non era disponibile, ma chi è andato in campo ha fatto quello che doveva fare. Sono soddisfatto della prestazione. Poi lui ha fatto 25 gol, ti può sempre dare qualcosa in più».