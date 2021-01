Andrea Pirlo dice la sua sulla polemica per la vacanza a Courmayeur di Cristiano Ronaldo: le sue parole – VIDEO

Andrea Pirlo risponde alla domanda relativa alla vacanza di Ronaldo a Courmayeur in piena zona arancione sia in Piemonte che in Valle d’Aosta. Le sue parole in conferenza stampa.

RONALDO A COURMAYEUR – «Aveva il giorno libero e ognuno è libero di fare quello che crede. Quando sono fuori dal centro sportivo sono cittadini liberi, ognuno si prende la propria responsabilità».