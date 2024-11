Pisilli: «Il sogno più grande è vincere il mondiale con l’Italia e uno scudetto con la Roma»

Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco del salone del CONI. Le dichiarazioni

Direttamente dal palco del salone del CONI nel corso dell’evento del Premio Beppe Viola, è intervenuto il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli. Ecco le sue parole riprese da TMW:

PAROLE – «Sono entrato alla Roma a otto anni e ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile. Giocare con la prima squadra è stato il coronamento di un sogno, Trigoria è diventata la mia seconda casa. Per ora sto vivendo un sogno a occhi aperti, spero possa continuare il più possibile. È ancora presto per dire che ho conquistato tutti, sono un ragazzo e devo crescere giorno dopo giorno. Solo tra qualche anno si potrà dire quello che ho conquistato».

MOMENTO ROMA – «È un periodo difficile per la Roma, ma il campionato è ancora molto lungo e siamo in tempo per rialzarci. Non ho un giocatore in particolare come riferimento, mi piace molto vedere il calcio e cerco di apprendere da tutti i giocatori che osservo. Ogni allenatore ha le proprie idee, noi dobbiamo solo interpretare al meglio ciò che ci chiedono, vediamo cosa riusciremo a ottenere con Ranieri. Il sogno più grande è vincere il mondiale con l’Italia e uno scudetto con la Roma».