Dal nostro reparto video ecco un piccolo esperimento tecnico: Bruno Pizzul che commenta la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra…

L’abbiamo sognato tutti per qualche ora: la mitica e inconfondibile voce di Bruno Pizzul in telecronaca per la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra.

Purtroppo anche la petizione social per riaccoglierlo sul grande schermo non è stata sufficiente, ma se non altro il trionfo azzurro ha riscaldato il cuore di tutti i tifosi italiani. E per riscaldarlo ancora di più, un piccolo regalo della nostra produzione video: abbiamo mixato il commento del Brunone nazionale con i frammenti iniziali della sfida. Spettacolo puro.

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24