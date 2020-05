Pjanic Barcellona, brusca frenata: ora la Juve vira su un gioiellino blaugrana?

Tuttosport riporta di una brusca frenata nell’affare Pjanic-Barcellona: ora Paratici potrebbe virare su un gioiellino blaugrana

Frenata nell’affare Pjanic-Barcellona. Il no di Arthur, sottolinea Sport, mette in pericolo il passaggio del bosniaco in blaugrana. Nessuno degli altri giocatori proposti ai bianconeri sin qui viene considerato appetibile dalla Juve.

A Paratici piace invece molto – rivela Tuttosport – Ansu Fati, stellina offensiva classe 2002 che però per il Barça è totalmente incedibile. Ecco perché la contrattazione, al momento, vive una fase di stallo.