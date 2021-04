Pjanic delude a Barcellona: possibile cessione. Ma il prezzo è in calo

Miralem Pjanic non sta convincendo nelle sua esperienza al Barcellona. Il club blaugrana potrebbe già cederlo in estate

Miralem Pjanic sta deludendo le attese al Barcellona, dopo lo scambio la scorsa estate con la Juventus che ha portato Arthur a compiere il percorso opposto sbarcando sotto la Mole. Il Barça starebbe perciò pensando di metterlo già sul mercato, anche se sarà difficile trovare una squadra che offra una somma tale da permettere ai blaugrana di non registrare una minusvalenza.

Il Barcellona potrebbe cederlo in prestito per rivalutarlo, altrimenti deprezzarne il cartellino. Secondo la testata Todofichajes.com, la valutazione di Pjanic sarebbe crollata a 28 milioni di euro, rispetto ai 60 milioni più 5 di bonus versati alla Juve nello scambio con Arthur. Solo l’Everton al momento si sarebbe fatto sotto per il bosniaco, anche se l’ex bianconero non sarebbe convinto di un eventuale passaggio nell’undici di Ancelotti.