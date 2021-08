Pjanic Juve: il bosniaco a Torino nonostante Locatelli? Arriva la decisione da parte di Allegri e del club bianconero

Miralem Pjanic continua a perare in un ritorno alla Juventus. Il centrocampista, fischiato al Trofeo Gamper e in panchina per tutta la gara, ha rotto con il Barcellona e attende di prendere la strada verso la Continassa.

Come riporta il Corriere dello Sport, Pjanic dovrebbe arrivare nonostante Manuel Locatelli. La posizione della Juventus è però più tiepida: considera Pjanic un’opportunità di mercato, non una priorità anche per l’ingaggio del bosniaco.