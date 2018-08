Miralem Pjanic ha visto il suo agente a Milano: pronto il rinnovo con la Juve, con l’ingaggio che supererà i 6 milioni

Dopo essere tornato a Torino dopo la tournée statunitense, Miralem Pjanic si è diretto a Milano per un importante appuntamento con i suoi rappresentanti. Inizialmente si pensava fosse un incontro decisivo per il futuro del bosniaco in Premier League o in Liga. Tutt’altro. Tra i commensali c’era Fahli Ramadani, agente del centrocampista, che stava aggiornando il suo assistito delle ultime notizie in vista dell’incontro fissato con la Juve al termine del mercato. Il club bianconero non vuole cedere i suoi pezzi pregiati e ha fatto arrivare il messaggio a tutti i big della rosa, incluso Pjanic che alla Vecchia Signora arrivò due estati fa al termine di una sontuosa campagna acquisti con Higuain. Il Pipita ha dovuto fare le valigie mentre Pjanic è ritenuto fondamentale da Allegri e per questo motivo il management bianconero è pronto a ritoccargli l’ingaggio passando dai 4,5 milioni attuali ai 6. Da stabilire se il rinnovo sarà fino al 2022 o se occorrerà spingersi a 5 cinque anni, ossia al 2023.

Ramadani ha sparato alto. Ha chiesto un ingaggio da 8 milioni, più o meno lo stesso percepito da Dybala, senza considerare i ricchi bonus per il centrocampista. La trattativa si preannuncia laboriosa ma non complicata. C’è ottimismo tra le parti anche perchè la società sarebbe aperta ad una cessione di Pjanic per il prossimo anno. Non questa stagione, però, che dovrà essere l’annata che riporterà la Juventus sul tetto d’Europa. Respinte quindi le offerte provenienti dall’Inghilterra e dalla Spagna. Pjanic rimane in bianconero, in una stagione che si preannuncia stellare.