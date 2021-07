Pjanic, la Juventus non è sola: altre tre squadre cercano il bosniaco

Miralem Pjanic lontano dal Barcellona: il bosniaco, oltre alla Juventus, sarebbe nel mirino anche di Tottenham, Manchester United e Chelsea

Il futuro di Miralem Pjanic potrebbe essere lontano dal Barcellona già dopo una sola stagione. Il bosniaco non rientra nelle grazie del tecnico Koeman, con il club blaugrana pronto a privarsene questa estate.

Per il regista classe ’90 resta in auge (anche se complicata) l’ipotesi di un ritorno alla Juventus, ma non solo per quanto riguarda il suo futuro. Stando al quotidiano Marca, infatti, alle prestazioni di Pjanic sarebbero interessate anche Tottenham, Chelsea e Manchester United in Premier League.