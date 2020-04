Pjanic: «Mi manca il calcio e mi manca allenarmi. È una situazione pazza»

Miralem Pjanic ha parlato durante una diretta sul suo profilo Instagram. Le parole del centrocampista

IL CALCIO – «Mi manca Torino, mi manca il calcio, mi manca allenarmi. È una situazione pazza e lunga. Ma bisogna restare a casa».

SALUTO A FAGIOLI – «Ciao Fagio! Come stai amico mio!»

LA GIORNATA – «Guarda come sono messo con la barba. Niente parrucchiere. sono qui a casa che mi rilasso e lavoro».

HOBBY – «Qui c’è il campo da tennis dove li ammazzo tutti».

CORONAVIRUS – «In Bosnia non è come negli altri Paesi, è ok. Ci sono 200-300 persone positive. Io sono in Lussemburgo con la mia famiglia».