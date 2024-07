Platini contro il calcio in TV: «Troppe partite, non c'è più curiosità»

Le parole di Michel Platini in una intervista con Federico Buffa: «Ci sono troppe partite in tv, non c’è più curiosità»

Michel Platini ha rilasciato un’intervista a Federico Buffa dal palco del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro che andrà in onda nei prossimi giorni su Sky Sport. Di seguito un estratto delle sue parole.

CALCIO IN TV – «Ci sono troppe partite in tv, non c’è più curiosità perché sai sempre tutto. Quando vedi un giocatore ogni tre giorni poi ti passa la voglia di guardarlo. Quando ero piccolo si parlava di Pelé ma nessuno l’aveva visto giocare per davvero. Poi arrivò un giorno in cui lo si vede in tv al Mondiale di Messico 70′ e tutti capiscono che quelle che si dice di lui era vero. Il mio idolo? Cruijff, ma di lui avevo poco, al massimo la visione di gioco».

RAPPORTO CON AGNELLI – «Ricordo che in occasione dei suoi 70 anni mi presentai con la cravatta nera nonostante fosse vietato dal dress code. Ma gli regalai il mio primo Pallone d’Oro e, alla domanda se fosse effettivamente tutto d’oro, risposi: ‘No, altrimenti non gliel’avrei mai regalato‘».