Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sports prima del match contro il Manchester City

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sports prima del match contro il Manchester City. Le sue dichiarazioni.

CHELSEA – «Nella gara di andata abbiamo dominato contro una squadra difficile e che poche squadre sono in grado di dominare. Nel secondo tempo abbiamo incassato due gol che a questo livello sono difficili da mandar giù, sono stati due incidenti. Potevamo fare meglio nel secondo tempo, loro sono stati migliori di noi. Un tempo per parte. Ci sono motivi per essere ottimisti. È una finale per noi e abbiamo un solo risultato. Dobbiamo segnare due gol, noi ci crediamo e il rendimento della squadra detterà se è possibile per noi andare in finale».

MBAPPÈ – «Nell’ultima settimana non è riuscito ad allenarsi, ha ricevuto un colpo all’ultimo minuto della partita di andata con il City. Abbiamo fatto il possibile però non può partire dal primo minuto ma vedremo se durante la partita potrà dare una mano alla squadra».