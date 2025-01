Pogba torna in campo? Il francese commenta così: «Ci sono proposte, alcune interessanti e altre meno. Puntiamo sempre ai migliori club»

Pogba torna in campo? Il francese commenta: «Ci sono proposte, alcune interessanti e altre meno». Le dichiarazioni dell’ex Juve

Il centrocampista Paul Pogba è sempre più vicino al rientro in campo dopo la squalifica per doping e la risoluzione del contratto con la Juventus. L’ex bianconero, ovviamente, non ha ancora firmato con un nuovo club. Il francese ha deciso di parlare anche del suo futuro nel corso di un’intervista con lo streamer francese AmineMaTue su Twitch. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Ci sono proposte, alcune interessanti, altre meno… La Russia, sì, ci sono state offerte, ma non è il mio obiettivo. Abbiamo altri obiettivi. Un club che gioca in Champions League? Perché no. Se arriva, ovviamente, perché no. Puntiamo sempre ai migliori club. Dopo, però, non dipende solo da me, ma da molte altre cose».