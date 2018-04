Juve, manovre a centrocampo: svolta Emre Can, per Pogba serve un’acrobazia

La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo: dovrebbero arrivare almeno due rinforzi. I bianconeri sognano Pogba ed Emre Can. Nel mirino anche Milinkovic-Savic, Ramsey e Rabiot

La Juventus vuole un doppio colpo a centrocampo. I bianconeri pensano a una vera e propria rivoluzione sul mercato (Leggi anche: Calciomercato Juventus: rivoluzione estiva 2018/2019) e sognano dei grandi colpi in mediana. Il primo potrebbe essere Emre Can. Il centrocampista tedesco del Liverpool, in scadenza di contratto, dovrà dare una risposta alla Juve nel minor tempo possibile e secondo Tuttosport la svolta è vicina e potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, dopo la partita con il Napoli.

Il centrocampista è il primo obiettivo per la mediana e se non dovesse arrivare la Juve volterebbe pagina puntando su altri elementi come ad esempio Wislhere, Rabiot o Ramsey. Nel mirino poi c’è sempre Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United potrebbe lasciare il club inglese per circa 70 milioni di euro (risulta a bilancio attorno ai 65 milioni di euro). Difficile se non impossibile un ritorno del Polpo soprattutto a causa del lauto ingaggio percepito dal francese. La Juve potrebbe ingaggiare il mediano transalpino in prestito annuale o biennale con diritto/obbligo di riscatto: al momento questa sembra essere l’unica opzione percorribile. Se Pogba non dovesse tornare, Marotta farebbe un tentativo per il sogno Milinkovic-Savic ma la Lazio spara alto.