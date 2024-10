Pogba vuole riprendersi la Juve: è pronto a questo sacrificio

Paul Pogba è pronto a riprendersi il suo ruolo alla Juve dopo la fine della sospensione per l’assunzione di doping

Il centrocampista della Juve Paul Pogba ha parlato a La Gazzetta dello Sport per raccontare il periodo vissuto e il possibile futuro in bianconero.

HA SENTITO THIAGO MOTTA – «Non ho avuto modo di vederlo e parlarci, ma arriverà questo momento. Io penso di tornare pronto per allenarmi e giocare con la Juve. Io adesso sono un giocatore nella Juve. Nella mia testa c’è soltanto questo oggi».

RINUNCIARE A QUALCOSA PUR DI GIOCARE ALLA JUVE – «Io sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella Juve. Voglio tornare».

MAGLIA DIVERSA DALLA JUVE IN ITALIA? – «Oggi è impossibile, non mi vedo con un’altra maglia. Il mio focus adesso è quello di tornare a indossare quella della Juve».

1% DI RIVEDERLO ALLA JUVE A MARZO – «Non dipende tutto da me, ma anche dai progetti della Juve e da come mi alleno. Io mi voglio mettere a livello degli altri per stare al passo con la squadra di Thiago Motta: ora la realtà è che sono un giocatore della Juve e mi preparo per giocare nella Juve».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM