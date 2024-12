Pogba Marsiglia, l’ex difensore sicuro: «De Zerbi dovrà valutare queste cose prima di acquistarlo»

Pogba Marsiglia, parla l’ex difensore francese Di Meco. Il commento sull’ex Juventus attualmente svincolato dopo l’addio

Eric Di Meco, ex difensore della Francia, ha commentato così le voci sull’ex Juve Pogba. Il centrocampista è accostato anche al Marsiglia di De Zerbi.

POGBA – «Prima di tutto c’è bisogno di sapere se serve un giocatore come Paul Pogba. Hai una squadra che sta iniziando a cambiare direzione e bisognerebbe fare riflessioni su questo. Poi c’è una riflessione sulle sue condizioni. Non bisogna dimenticare che prima della squalifica si infortunava spesso e alla Juve era un problema. Ricordo che ha subito un intervento chirurgico al ginocchio, ci è voluto un po’ di tempo per riprendersi. Il gioco vale la candela? Poi c’è anche la questione del contratto che dovrebbe firmare: bisognerebbe dargli un ingaggio relativamente basso per il primo anno con bonus per partita giocata… In ogni caso, quando dopo una lunga assenza ti viene offerta una sfida sportiva, può essere esaltante».