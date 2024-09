Pohjanpalo: «Venezia, dobbiamo lavorare su QUESTI PUNTI. Sulla mia partita contro quella squadra»

Pohjanpalo, attaccante del Venezia, ha voluto rilasciare qualche DICHIARAZIONE nonostante la sconfitta contro la Roma

Pohjanpalo, giocatore del Venezia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa ancora sulla sconfitta contro la Roma.

«Per me è difficile giudicare una partita che non ho giocato come quella contro la Lazio. Oggi è stata una partita difficile. Peccato per il risultato finale. Si crediamo nel mister indubbiamente. Il gruppo c’è e i progressi si sono visti anche contro il Genoa. Dei piccoli errori ci sono costati molto nella partita. Lavoreremo su quelli».