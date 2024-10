Politano, ritrovata l’auto dell’attaccante del Napoli: i ladri si tengono però il portafoglio

Politano, ritrovata l’auto dell’attaccante del Napoli: i ladri però si tengono il portafoglio dell’ex Inter. La ricostruzione della vicenda

Nelle ultime ore si è sollevata la polemica su Napoli e i furti fatti nei confronti dei calciatori partenopei: ultima nei confronti dell’attaccante Matteo Politano, nella quale gli è stata rubata la macchina. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’auto è stata ritrovata, ma al tempo stesso i ladri si sono tenuti il portafoglio. Ecco la ricostruzione di SpazioNapoli.

LA RICOSTRUZIONE – Sono ore molto intense per Matteo Politano e la sua famiglia. Negli ultimi giorni, il calciatore è stato vittima di un furto ideato da alcuni malviventi che hanno rubato la sua auto. Il tutto ha aperto un vero e proprio “dibattito”, visto che si tratta del terzo episodio nel giro di poche settimane. Intanto, però, come riportato anche da “Il Corriere dello Sport” il veicolo è stato ritrovato dalla Polizia in un supermercato nei pressi di Casoria. All’interno, sono stati rinvenuti anche alcuni oggetti come il libretto di circolazione, i documenti e le carte di credito dell’azzurro. Invece, discorso ben diverso per il portafoglio richiesto da Matteo Politano. Infatti, l’oggetto richiesto dal giocatore tramite una storia “Instagram” è l’unica cosa mancante.