Nelle formazioni ufficiali di Polonia-Italia non compare il nome di Piatek: al suo posto giocherà Milik dall’inizio.

Tra meno di un’ora Polonia e Italia scenderanno in campo per giocare la terza partita di Nations League. Per l’Italia si tratta di un vero e proprio dentro o fuori da questa neonata competizione europea. Ma per gli azzurri arriva una buona notizia dalle formazioni ufficiali. Nella Polonia non giocherà infatti Piatek, che partirà dalla panchina. Il calciatore dei record rimane incredibilmente fuori dagli undici titolari e al suo posto gli viene preferito il centravanti del Napoli, Milik.

Una scelta che stupisce tutti considerando che l’attaccante del Genoa ha trovato il gol in 7 partite di fila in campionato. Nella precedente sfida contro il Portogallo, in Nazionale, ha poi segnato il suo primo gol con la Polonia.