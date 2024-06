I PORTIERI TOP di Euro 2024: Donnarumma leader, ecco chi sono i CONCORRENTI sul PODIO

Non solo Gianluigi Donnarumma: ecco chi sono gli altri supereroi con i guanti ai campionati Europei di Germania

Il Corriere della Sera di oggi, a firma Paolo Tomaselli, propone il podio dei migliori portieri dell’Europeo in corso. Ecco i magnifici tre, ben sapendo che le partite davvero decisive iniziano dagli ottavi di finale ed è lì che si fa la Storia.

1) Gigio Donnarumma. Ha 23 anni, è campione in carica e ha confermato anche in Germania di essere un para tutto (compreso i rigori) come nella scorsa edizione. Secondo France Presse «è il muro per Berlino». E detto da loro, che non hanno mai risparmiato critiche al nostro per gli errori con il Psg, è un attestato che vale doppio (almeno).

2) Mike Maignan. Ha 28 anni, ha preso il posto proprio di Gigio al Milan, ha dimostrato la consueta esplosività. Se la Francia imperfetta di questo periodo vuole andare avanti avrà bisogno delle sue risposte, finora assolutamente all’altezza.

3) Giorgi Mamardashvili. Anche lui ha 23 anni come Donnarumma, sta facendo un Europeo da eroe. Al Valencia ha fatto bene, con la Georgia sta facendo sognare un Paese, che oggi si trova a cercare l’impresa contro un Portogallo già qualificato. Portiere tra i più sollecitati della manifestazione, sembra appartenere alla schiera di quelli che non vedono l’ora di subire turi a ripetizione per esaltarsi una volta di più.