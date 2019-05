Dopo l’intervento al cuore, migliorano le condizioni di Iker Casillas: tutti i compagni del Porto e lo staff tecnico in visita all’ospedale

Continuano a migliorare le condizioni di Iker Casillas, ricoverato nell’ospedale di Oporto dopo l’infarto al miocardio che lo ha colpito martedì scorso e l’intervento chirurgico al cuore cui è stato sottoposto. Il portiere spagnolo classe 1981 ha ricevuto stamane la visita di tutti i suoi compagni di squadra, del tecnico Sergio Conceiçao e dell’intero staff tecnico dei Dragoni, ed è sembrato di buon umore dopo il pericolo corso.

«Siamo rimasti colpiti dalla notizia – ha spiegato in conferenza stampa Conceiçao – ma fortunatamente Iker ora sta bene. Sfortunatamente queste cose fanno parte della vita. Può fare affidamento su tutti noi per ciò che dovrà essere la sua situazione dentro e fuori dal campo». Presto dunque Casillas potrà riprendere una vita normale, ma molto probabilmente, tuttavia, non potrà più giocare a calcio.