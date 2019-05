Infarto per Iker Casillas, portiere del Porto ex Real Madrid, nel corso dell’allenamento odierno. Le ultimissime

Paura, tanta paura, per Iker Casillas, colpito da un infarto nel corso dell’allenamento odierno del Porto. Ora il portiere sarebbe fuori pericolo. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, il portiere è stato ricoverato d’urgenza dopo un infarto nel corso dell’allenamento odierno.

I Dragoes si stavano allenando come ogni giorno quando l’esperto portiere ha accusato un problema al cuore. Il portiere è subito stato trasportato in ospedale e, dopo l’intervento dei medici, si trova fuori pericolo. Dunque, tantissima paura per l’estremo difensore ex Real Madrid ma ora la situazione sarebbe sotto controllo.