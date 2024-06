Portogallo, Cristiano Ronaldo: «Questa squadra porterà molta gioia, ma non si tratta solo di talento»

Cristiano Ronaldo, capitano e leggenda del Portogallo, ha parlato delle possibilità di rivincere l’Europeo dopo il 2016

Cristiano Ronaldo ha parlato della partecipazione del suo Portogallo agli Europei analizzando varie tematiche. Ecco le sue dichiarazioni ai canali UEFA.

ORGOGLIO –«Sono orgoglioso di essere il primo giocatore a giocare sei tornei europei. Sono entusiasta di questo, perché dimostra la longevità della mia carriera. Sono felice e mi sento privilegiato ad essere qui per aiutare la nazionale a raggiungere i suoi obiettivi e, naturalmente, a cercare di andare avanti e vincere, che è il nostro obiettivo principale»

OBIETTIVI – «Credo che questa squadra porterà molta gioia ai tifosi portoghesi, a partire da questo Europeo. Ma secondo me, la migliore generazione di giocatori è sempre quella che vince. Spero che questa Nazionale vinca, perché è una squadra di grande talento”, ha detto il capitano. “Come tutti sappiamo, il talento da solo non basta per vincere. Ci sono molti fattori che concorrono alla vittoria di un torneo importante come questo. Abbiamo tutti gli ingredienti per vincere, ma faremo un passo alla volta, partita per partita, credendo sempre di poter vincere. Quello che abbiamo ottenuto nel 2016 è stato storico, sia per il calcio portoghese che per quello mondiale. Ora abbiamo i piedi ben saldi a terra, ma la mente rivolta al cielo per guardare in alto e vedere che è possibile vincere l’Europeo»