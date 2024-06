Portogallo-Repubblica Ceca: il RE NON ABDICA. Nella sera del RECORD Cristiano Ronaldo è ancora il MIGLIORE

Il giudizio sulla prestazione di Cristiano Ronaldo in Portogallo-Repubblica, prima partita dei lusitani agli Europei

Non ha segnato, ma è sembrato in tutt’altra condizione, soprattutto mentale, rispetto ai tempi del Mondiale del Qatar. Cristiano Ronaldo è sempre lui e lo ha dimostrato anche con la Repubblica Ceca. Il Corriere dello Sport ha descritto così la sua partita: «Nella notte di Lipsia CR7 non ha lasciato il segno, ma con i suoi movimenti ha tenuto in scacco la difesa avversaria. Hranac e Holes hanno provato a non perderlo mai di vista, poi i nervi hanno ceduto nella mezz’ora finale quando sono arrivate le disattenzioni decisive per l’esito della partita. La storia infinita di Ronaldo agli Europei continuerà con il prossimo capitolo e – in attesa dell’appuntamento con l’ennesimo gol – al momento è colui che ha confezionato più gol e assist di chiunque altro nella manifestazione: addirittura 20 (14 reti, 6 assist), ossia il doppio di Platini, fermo a 10 con 9 centri e 1 assist. Al triplice fischio sul suo volto era dipinto un ghigno di sfida, mascherato da quella felicità che con questi primi tre punti lo avvicina ancora una volta agli ottavi di finale. Chiunque punta al trono d’Europa, dovrà fare i conti con lui. E ieri sera CR7 l’ha fatto intendere per l’ennesima volta».

Per La Gazzetta dello Sport l’ex juventino si è meritato la palma di migliore in campo con il 7 in pagella: «Leader, trascinatore, punto di riferimento, quasi sempre pericoloso. Non segna, ma fa tutto il resto».