Tutti e 6 i gol segnati nella sfida tra Portogallo e Spagna sono arrivati da giocatori che militano nei maggiori club di Madrid, ovvero Atletico e Real: Diego Costa e Cristiano Ronaldo (3 gol) e Nacho

Portogallo-Spagna è una delle sfide più interessanti di questa prima fase del Mondiale di Russia 2018 (Qui il tabellino della gara). In entrambe le squadre militano infatti grandi campioni che non hanno certamente deluso le attese. In questa partita sono stati segnati sei reti – il risultato finale è stato di 3-3 – e solo giocatori che militano nei due principali club di Madrid hanno messo il proprio nome sul tabellino dei marcatori.

Infatti, Diego Costa dell’Atletico Madrid ha segnato una doppietta mentre per il Real Madrid hanno mandato la palla in rete per tre volte Cristiano Ronaldo per il Portogallo e il difensore Nacho.