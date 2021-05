Il presidente dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha parlato degli obiettivi dell’Udinese e della permanenza di Rodrigo De Paul. Le sue parole

Il presidente dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.

UDINESE – «Non mi pongo limiti futuri, finché sarò in salute continuerò a fare questo perché un hobby personale. La Champions League per l’Udinese è sempre stato un obiettivo da raggiungere, non semplice però lotteremo sempre per arrivarci».

DE PAUL – «E’ un giocatore importantissimo, è uno dei migliori giocatori mai visti circolare a Udine nella mia gestione. E’ un giocatore fantastico, speriamo che rimanga ancora perché con lui ci siamo divertiti e vorrei divertirmi ancora».

SUPERLEGA E AGNELLI – «La Superlega per me è un’idea assurda che non ha avuto vita, effettivamente non è neppure nata e si è chiusa lì la questione. Agnelli sta facendo gli interessi specifici della Juventus, che non sono sempre gli interessi del calcio».