Praet-Samp: prove di rinnovo? Tutti i dettagli della trattativa

La Sampdoria, dopo qualche riflessione, ha avviato le pratiche per il rinnovo di Dennis Praet, il cui contratto scade nel 2020

Il tempo cominciava a stringere e la Sampdoria non poteva rischiare di lasciarsi scappare un giocatore di grande qualità come Dennis Praet. La società blucerchiata ha così incontrato i rappresentanti del giocatore belga per trattare il rinnovo.

L’accordo con l’entourage sembra essere stato raggiunto con facilità, ma si attendono conferme e ufficialità nei prossimi giorni. In questo modo, il presidente Ferrero potrà assicurarsi ancora a lungo le ottime prestazioni del calciatore.

