Prandelli, ave Cesare: «Che emozione il ritorno a Roma!»

Le parole di Prandelli in conferenza stampa in vista di Roma-Genoa: gli indisponibili rossoblù per la sfida dell’Olimpico

Cesare Prandelli è fiducioso, domani il Genoa va a Roma a caccia di punti importanti per la classifica. Sarà un ritorno a casa per Prandelli che in passato ha avuto una fugace esperienza in panchina con i giallorossi: «La squadra ha lavorato bene con concentrazione. Abbiano cercato di modificare qualcosa sulla costruzione del gioco. La Roma sarà avversario ferito. Vorrà fare subito la vittoria e cercare il gol. Noi abbiamo voglia di fare una grande prestazione contro i giallorossi. Per me ritrovare la Roma è una emozione, anche se sono rimasto lì solo due mesi ho solo ricordi piacevoli di quella esperienza».

Prandelli fa la conta degli indisponibili per la sfida in programma allo Stadio Olimpico: «Non ci saranno Lapadula, Gunter e Mazzitelli. Tutti devono farsi trovare pronti e preparati quando chiamati in causa, convinti di quello che abbiamo provato. Essere compatti e con la difesa non troppo bassa. Veloso e Sandro per il momento sono alternativi, hanno caratteristiche simili. Andiamo a Roma per cercare la prestazione. Dobbiamo avere coraggio e affrontare avversari più forti a viso aperto. Qui ho trovato ambiente familiare e grande professionalità. Il modulo per ora resta il 3-5-2. Nel tempo cambieremo qualcosa, l’importante è che teniamo sempre nel vivo del gioco Piatek e Kouame».