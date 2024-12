Cagliari, Prati è l’ultimo ad arrendersi: prova di personalità, non teme Thuram e Theun, le pagelle

Cagliari, le pagelle di Matteo Prati: è l’ultimo ad arrendersi tra i rossoblù: nel finale sfiora anche il gol della bandiera

Il Cagliari non riesce a bissare in Coppa Italia il pari del campionato contro la Juve: la squadra, con una buona dose di turnover, ha tenuto bene il campo, ma quando sono venute meno le energie i rossoblù non hanno potuto contenere lo strapotere dei bianconeri. L’ultimo ad arrendersi è Matteo Prati, che nel finale ha l’occasione per il gol della bandiera: di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «È uno dei pochi a salvarsi nella bufera. Aiuta in difesa e da play cerca la verticalità, oltre che la porta: nel finale impegna Di Gregorio, ma il tiro è centrale».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Torna titolare. Interdizione, costruzione e un gol fallito nel recupero».

TUTTOSPORT 6 – «Nessun timore di fronte al tandem Koopmeiners-Thuram, spreca da buona posizione allo scadere».

LA STAMPA 6 – «Il giovane centrocampista è l’ultimo a staccare la spina: una prodezza di Di Gregorio gli nega la gioia del gol».