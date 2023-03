Precedenti Lazio Roma: i numeri del match dell’Olimpico – VIDEO

Nel prossimo match del campionato di Serie A la Lazio affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Ecco i precedenti della sfida

La Lazio arriva al derby in vantaggio di 2 punti sui rivali cittadini. Sarà una gara cruciale per un posto in Champions League. L’ultima giornata non è stata positiva per entrambe: i biancocelesti hanno impattato 0-0 a Bologna, i giallorossi hanno perso 3-4 in casa col Sassuolo.

Mourinho squalificato non sarà in panchina e non sono mancate in questo periodo le battute ad opera di Sarri. All’andata in casa della Roma ha vinto la Lazio con una rete di Felipe Anderson.

