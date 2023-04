Precedenti Lazio-Torino: i numeri del match dell’Olimpico – VIDEO

Nella prossima sfida del campionato di Serie A 2022/2023 andrà in scena la sfida tra Lazio e Torino dello stadio Olimpico di Roma

Lazio-Torino

La Lazio è in un momento felicissimo, seconda in classifica e con un vantaggio consistente sulla quinta

Nell’ultima gara la squadra di Sarri ha vinto 3-0 a La Spezia e Immobile ha toccato la doppia cifra di gol per il settimo anno di fila

Il Torino è reduce dal pareggio in casa con la Salernitana per 1-1

Il presidente Cairo si è detto convinto che i granata faranno un grande finale di torneo

Totale gare: 67 Vittorie Lazio: 23 Pareggi: 33 Vittorie Torino: 11

Ultima vittoria Lazio: 2019-20 4-0 25 Acerbi, 33 Immobile, 70 Immobile rig., 90 aut.Belotti (alla decima giornata Immobile aveva già segnato 12 gol)

Ultimo pareggio: 2021-22 1-1 52 Pellegri, 92 Immobile (la rete dell’ex salva la Lazio dalla sconfitta)

Ultima vittoria Torino: 2017-18 1-3 54 Berenguer, 64 Rincon, 69 Luis Alberto, 73 Edera (nessuno dei 3 goleador granata gioca più nel Toro)

Memorabile: 2012-13 1-1 10 Glik, 57 Mauri (primo gol in Serie A per il difensore polacco)