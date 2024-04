Premier League, fuorigioco semiautomatico dal prossimo anno

Dalla prossima stagione anche in Premier League ci sarà il fuorigioco semiautomatico. Voto all’unanimità in Inghilterra

Il fuorigioco semiautomatico sbarcherà in Premier League, ora è arrivata anche l’ufficialità in Premier League con tutti i club che hanno votato a favore di questa tecnologia che in Italia già è presente.

Voto dunque all’unanimità per il nuovo sistema che verrà utilizzato per la prima volta nel massimo campionato inglese a partire dall’annata 2024/2025.