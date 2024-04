Premier League, cade anche l’Arsenal: City di nuovo primo

Premier League, dopo la sconfitta del Liverpool arriva anche il ko dell’Arsenal con l’Aston Villa: Manchester City primo

Giornata decisiva in Premier League: dopo la sconfitta del Liverpool contro il Crystal Palace, arriva anche quella dell’Arsenal. I Gunners ricevono all’Emirates l’Aston Villa, che nel finale piazza l’uno-due del ko con le reti di Bailey e Watkins. Il Manchester City così, forte della vittoria di ieri sul Luton, ritorna in vetta alla classifica a +2 dalla coppia inseguitrice. Tre punti decisivi per l’Aston Villa, che stacca così in classifica il Tottenham e ritorna in solitaria al quarto posto.

Nell’altra sfida della domenica della 33ª giornata vede la vittoria del Fulham nella sfida tra West End e East End di Londra contro il West Ham: doppietta di Andreas Pereira per i Cottagers.