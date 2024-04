Premier League, l’Arsenal torna in testa per una notte

Premier League, l’Arsenal ha battuto il Wolverhamton con le reti di Trossard e Odegaard per una notta i Gunners tornano in vetta

L’Arsenal per una notte torna in vetta alla Premier League. La squadra di Arteta batte il Wolverhampton per 2-0 con le reti di Trossard e Odegaard che permettono ai Gunners di staccare il Liverpool – in campo domani contro il Fulham – e il City (con una partita in meno) per riportarsi al primo posto. Nelle altre partite due vittoria in trasferta con goleada per Brentford e Burnely: rispettivamente contro il Luton (1-5) e Sheffield (1-4).

Luton-Brentford 1-5 (24′, 45’+2′ Wissa, 62′ Pinnock, 64′ Lewis-Potter, 86′ Schade, 90’+2′ Berry)

Sheffield-Burnley 1-4 (38′ Larsen, 40′ Assignon, 52′ Hamer, 57′ Foster, 71′ Gudmundsson)

Wolverhamton-Arsenal 0-2 (45′ Trossard, 90’+5′ Odegaard)